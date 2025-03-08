İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da büyük kriz: Kazanırsak istifa edeceğim
Spor

Denizlispor'da büyük kriz: Kazanırsak istifa edeceğim

Denizlispor'un takım kaptanı Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini, destek bulamadıklarını söyledi. Kulüp başkanı Erhan Ergil ise takım kaptanı Gökhan Süzen'e tepki gösterdi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Denizlispor'da büyük kriz: Kazanırsak istifa edeceğim
ABONE OL

3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolcular destek ve kulüpte değişim istediklerini belirtirken kulüp başkanı Erhan Ergil, takım kaptanı Gökhan Süzen'e tepki gösterdi.

Denizlispor'un takım kaptanı Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini, destek bulamadıklarını söyledi.

"YALNIZ BIRAKILDIK!"

Kulübün yıllardır devam eden sıkıntılarının tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade eden Gökhan Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Bunun yanı sıra manevi anlamda da yalnız bırakıldık." dedi.

Deneyimli futbolcu, zorluklara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Kulüpte değişim beklediklerini anlatan Gökhan Süzen, şöyle konuştu:

"Denizlispor sahada var gücüyle mücadele ediyor. Biz burada 50 kişilik ekiple Denizlispor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ancak dışarıdan hiçbir destek göremiyoruz. Denizli gibi büyük bir futbol şehrinin böyle köklü bir kulübü sahipsiz bırakmasını anlayamıyoruz. Burada yaşadıklarımızı abartmıyorum. Bu, torunlarıma anlatacağım bir hikaye olacak. Taraftarımızdan bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

"KAZANIRSAK İSTİFA EDERİM"

Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, Gökhan Süzen'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yarın (Pazar) oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Maç bitiminde Denizlispor'umuz kazandıysa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı hikaye oluşmuş olur. Risk budur. Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum. Hadi bakalım kim Denizlispor'u daha çok seviyor. Sahaya çıkın sahaya."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.