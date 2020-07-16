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Spor

Denizlispor'da Estupinan satış listesine koyuldu

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da flaş bir sezon geçiren Oscar Estupinan, bonservisi elinde bulunduran kulübü Vitoria tarafından satış listesine koyuldu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
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Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla dikkatleri çekmeyi başaran Oscar Estupinan için bonservisini elinde bulunduran Vitoria kararını verdi. Portekiz ekibi yeni sezon öncesi oyuncuyu satmayı planlıyor.

14 GOLE İMZA ATTI

A Bola'nın haberine göre Denizlispor, yeniden oyuncuyu kiralamak istese de Vitoria, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Kolombiyalı yıldızı bu yaz bonservisiyle birlikte göndermeyi hedefliyor. Oyuncu için ise sadece Denizli'nin devrede olmadığı ve başka takımların da şartlar adına görüşmelere başladıkları belirtiliyor.

Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'un geriden gelerek kazandığı kritik Trabzonspor maçında ağları havalandıran Estupinan; 7'si ligde, 7'si kupada olmak üzere Denizlispor formasıyla bu sezon toplam 14 gole imza attı. 

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