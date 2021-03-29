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Spor

Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi Recep Niyaz'dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.

DHA29 Mart 2021 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:18
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Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusunun takımla idmanlara başladığı bildirildi. Tamamen iyileşen Recep'in Fenerbahçe karşılaşmasında formasına kavuşacağı vurgulandı.

Yeşil-siyahlılarda Mohamed ve Özgür Çek ise mücadelede görev alamayacak. Milli arayı Altay'la oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu 3-2'lik mağlubiyeti önemsemediklerini, sahada gördüğü eksiklikleri en kısa zamanda kapatacaklarını vurguladı. Kutlu, "Bizim için her karşılaşma final. Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız. Artık kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

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