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Spor

Denizlispor'da Gökhan Süzen fark yaratıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Altaş Denizlispor'un tecrübeli sol beki Gökhan Süzen, performansıyla fark yaratıyor.

DHA16 Mart 2022 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:53
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Sezon başında transfer yasağının açılması sonrası daha önce 2019 yılında 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı kulübüne dönen 34 yaşındaki futbolcu, takıma büyük katkı yaptı.

Denizlispor'a transfer olduktan sonra oynanan 26 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerek müthiş bir istikrar yakalayan Gökhan, takım arkadaşlarına 8 asist yaparak hayati öneme sahip galibiyetlerde çok önemli rol oynadı. Takımın asist kralı olan Gökhan, uzun soluklu kariyerinde daha önce uzun yıllar Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymişti.

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