Denizlispor'da hakem isyanı: Hatalara kurban gittik

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:29

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından penaltılarının verilmediğini söyleyerek hakem yönetimine isyan etti.

İŞTE CİNKAYA'NIN SÖZLERİ

Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik! Her şey göz önünde, verilmeyen penaltı, 7 dakikalık uzatmayı 2 dakika önce bitirdiler! Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi aklımızın ucuna gelmiyordu. Böyle saçmalık olmaz! Burada herkesin emeği, ekmeği var. Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor.

Biz Anadolu kulübüyüz, gelirimiz, giderimiz belli! Yapmayın lütfen, Anadolu külübüyüz diye hakkımızın yenmesi çok gücümüze gitti. Ayağına basılıyor, VAR'a gidiyor, izliyor, ona rağmen vermiyor. Rodallega kaç dakika yerde yattı ondan önce. Ayıptır, günahtır, biz adalet istiyoruz, hakemlerimizden objektif görüş istiyoruz.

Haksızlıktan yana mağduruz. Penaltı verilse belki sonra 4-3 ile galibiyete gideceğiz. Belki 43-44 puanla ligde kalacaksını, bunlar ince hesaplar. Bu pozisyonu federasyonumuz değerlendirsin. Haksızsak bize ceza versinler, bu açıklamamdan dolayı bana ceza verebilirler. Gerçeği görürlerse de hakeme ceza versinler.

BAŞKAN ALİ ÇETİN: "ANADOLU'NUN KADERİ BU"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamasında: "Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Buralarda emeklerle, tırnaklarla kazıyarak bir yere geliniyor. Bence bu ucuzluk. Bu emek öyle kolay kazanılmıyor, bu emeğin karşılığı da bu değildi. Allah yukarıda, Allah'a havale ediyoruz. Gerekli itirazları yapacağız ama bir emek kaybı var. İnsanın içi acıyor, yazık... Bunun daha hafiflerine aleyhimize penaltı verildiği oldu, sesimizi çıkarmadık. Bu gerçekten emeğin harcanması. Allah'a havale ettik, Allah büyüktür. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Denizlispor izleriz." dedi.