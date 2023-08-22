Denizlispor'da hedef 3 puan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2023-2024 Sezonunun ilk maçında Denizlispor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklara hız kesmeden devam eden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, sezonun ilk maçında grubun güçlü takımlarından birisiyle karşılaşacaklarını söyledi. Transfer yasağı nedeniyle alt yapı ağırlıklı bir kadro ile maça çıkacaklarını belirten hoca, 2 aydır yoğun çalıştıklarını söyledi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul "Sezon öncesi kamp yapma imkanı bulamadık. Kendi tesislerimizde yaptığımız hazırlıklarda, hem fiziksel hem teknik taktik çalışmaların yanı sıra genç oyuncularımızın eksiklerini tespit ederek bunları minimize etme konusunda çalışmalar yaptık. Genel olarak tüm oyuncularımın çalışma isteği, istediklerimizi yapma ve gayretlerinden memnunum" dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Rakiplerinin yaptığı transferlerle dikkat çektiğini belirten Ertuğrul, "Geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımla karşılaşacağız. Zor bir deplasman. Elimizden geleni yaparak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bu maçtan istediğimizi alarak ayrılırsak lige moral açısından da iyi bir başlangıç yapmış olacağız. Bu da sonraki haftalara olumlu yansıyacaktır. Denizlispor teknik heyeti ve futbolcu kadrosuyla artık kendi evlatlarından oluşan bir takım oldu. Taraftarlarımızdan istediğimiz, bu takıma özellikle de kendi bünyesinden çıkan gençlere bugüne kadar verdikleri desteği sezon boyunca sürdürmeleridir. Göreve geldiğim günden beri bana, ekibime ve oyunculara destekleri bizim en büyük gücümüz ve moral kaynağımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde hedefimize ulaşacağız" dedi.

Denizlispor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.