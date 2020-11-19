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Spor

Denizlispor'da iki eksik

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da, sakatlıkları süren Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 11:30
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Süper Lig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayıp düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, milli arada takımın çok iyi çalıştığını, mutlaka galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi. Bu hafta Gaziantep FK önünde hem iyi bir oyun sergilemeyi, hem de iç sahadaki ilk galibiyetlerini almayı istediklerini dile getiren Başkan Çetin, "Hedefimiz kısa sürede yükselişe geçmek ve taraftarlarımızı sevindirmek. Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tam" dedi. 

Denizlispor'da takımdan ayrı düz koşularını sürdüren Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bu maçta da forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekip 7 maçta topladığı 5 puanla ligde 20'nci sırada yer alıyor.

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