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Spor

Denizlispor'da İlhan Depe ve Tiago Lopes ikna edildi

Denizlispor Yönetimi, sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe ve geçen sezon devre arasında dönüp takıma büyük katkı yapan Tiago Lopes'le yeniden anlaştı.

DHA27 Haziran 2022 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig'de Emre Sağlık ve Hüseyin'le sözleşme yenileyip, takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'yla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, 2 ismi daha kalmaya ikna etti.

Transfer yasağını açamayacaklarını açıklayan yönetimin, geçen hafta SGK primi eksik yattığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe ve geçen sezon devre arasında dönüp takıma ikinci yarıda büyük katkı yapan Portekizli Tiago Lopes'le yeniden anlaştığı öğrenildi. Oyuncuların birer yıllığına sözleşme yenileyecekleri belirtildi. Lig bitmeden Hollanda'ya dönen Aissati'yi ikna etmeye çalışan kurmaylar, sözleşmesi devam eden Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'la ise yollarını ayıracak.

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