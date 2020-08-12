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Spor

Denizlispor'da kaleye iki aday: Cenk Gönen ve Serkan Kırıntılı

Denizlispor'un transfer gündeminin ilk sırasında kaleci transferi var... Yeşil siyahlılar, şu anda boşta olan Cenk Gönen ve Konayspor'dan ayrılması beklenen Serkan Kırıntılı'yla ilgileniyor.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:49
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Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getirip iç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Recep Niyaz'la yeni sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, dış transferde gündeminin ilk sırasına kaleci takviyesini aldı. Koronavirüs pandemisi arasında Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak ayrıldığı yeşil-siyahlılarda yönetim, Cenk Gönen ve Serkan Kırıntılı'ya kanca attı. Denizli'de daha önce Süper Lig deneyimi yaşayan 32 yaşındaki Cenk, 2010-11 sezonunda kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli kazandırıp Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi siyah-beyazlıların ardından uzun yıllar Galatasaray ve Malaga'da görev yaptıktan sonra, geçen sezonun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da geçirip serbest kaldı.

Serkan Kırıntılı ise Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un ardından son 5 yılda İttifak Holding Konyaspor'da oynadı. 35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin sürdüğü Konya temsilcisinden ayrılacağı öğrenildi. Denizli, iki tecrübeli isimden birine kaleyi emanet etmeyi planlıyor. Yönetimin iç transferde prensipte anlaşma sağlanan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yla ilgili de açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan yeşil-siyahlılarda Mustafa Kemal Şahan ve Tolga Erdey davet yoluyla yönetime katıldı. Daha önce istifalarla zayıflayan Ali Çetin yönetimi bu hamlelerle güçlendi. Antrenmanlara başlayan Denizlisporlu futbolcular sağlık testinden geçti.

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