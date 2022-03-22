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Spor

Denizlispor'da Kocaelispor maçı mesaisi devam etti

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Denizlispor'da maçın hazırlıkları sürdü.

IHA22 Mart 2022 Salı 18:29 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 18:29
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Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kocaelispor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Denizlispor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp ayak tenisi, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Geçtiğimiz haftayı bay atlayan Denizlispor'da sakatların iyileşmesiyle eksik bulunmuyor. Takımda morallerin üst seviyede olduğu ve antrenmanların neşeli geçerek çalışmaların daha da arttığı görülen yeşil-siyahlı ekip, Kocaelispor maçında puanlar alarak küme düşme hattından çıkmak istiyor.

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