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Spor

Denizlispor'da koronavirüs testinin sonuçları çıktı

Denizlispor'da Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:07
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Denizlispor, Süper Lig’in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca bir süredir sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Oganyi Onazi’nin takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Denizlispor’dan yapılan resmi açıklamada, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi’nin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz da bu maçta forma giyebilecek.

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