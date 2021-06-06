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Spor

Denizlispor'da Leismann da ayrıldı

Denizlispor'un Brezilyalı futbolcusu Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

DHA06 Haziran 2021 Pazar 13:50 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 13:50
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Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da genel kurul 16 Haziran'a ertelenirken, takımda 17'nci ayrılık da yaşandı. Yeşil-siyahlıların Brezilyalı savunmacısı Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi. Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.

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