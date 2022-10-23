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Spor

Denizlispor'da Mesut Bakkal yol ayrımında

Altınordu'ya 2-1 yenilen Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal karşılaşma sonrası istifa sinyalleri verdi.

DHA23 Ekim 2022 Pazar 13:37 - Güncelleme:
Denizlispor'da Mesut Bakkal yol ayrımında
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Spor Toto 1. Lig'de evindeki Ege derbisinde Altınordu'ya da 2-1 yenilerek 10 maç sonunda galibiyetle tanışamayan ve 2 puanla dibe demir atan Altaş Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Ligdeki 8. mağlubiyetini alan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal karşılaşma sonrası istifa sinyalleri verdi. Altınordu karşısında bu sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını da belirten Bakkal, "Kıt kanaat oyuncu grubuyla devam ediyoruz. Herkesin tepkisini doğal karşılıyorum. Samet'i ilk defa oynattık ve Berkan'ın gösterdiği performans Denizli için büyük kazanç. Sezon başında başladığımız oluşumda bu kötü gidişat vardı. Benim başımda bir yönetim var. Bugün gideriz, benim gitmem veya kalmam sorun değil" dedi.

İstatistiklerde Denizlispor'un Altınordu'ya karşı üstünlük sağladığını ifade eden Bakkal, "Maçı değerlendirmek gerekirse son haftalarda keyif aldığım en iyi maçlardan bir tanesi. Önemli olan sonuç, herkes ona bakıyor. Topla oynamaya baktık, yüzde 65 ve yüzde 35 gibi oyun ve iki tane direkten top ile 2 tane pozisyon. Rakip ceza sahada topla buluşma 39. İdmanda hiçbir şey yokken Ömer'in arka adalesinde sakatlığı oldu. Özer'in ve Mayi'nin sakatlığı sürüyor. Isınmada Leo'nun kaburga kırığının tekrar ortaya çıkması, bunlar hep bizi zorladı" diye konuştu.

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