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Spor

Denizlispor'da olağanüstü kongre toplanamadı

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'un olağanüstü seçimli kongresi çoğunluğun sağlanaması nedeniyle ertelendi.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Denizlispor'da olağanüstü kongre toplanamadı
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Denizlispor'un EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hiç katılım olmaması nedeniyle 12 Aralık 2024 Perşembe gününe ertelendi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, 12 Aralık 2024 Perşembe günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18:00'da çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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