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  • Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu 5 maçtır gol orucunda
Spor

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu 5 maçtır gol orucunda

Spor Toto 1'inci Lig'de Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek rahat nefes alan Altaş Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu çok iyi başladığı sezonda suskunluğa büründü.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:37
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İlk 3 haftada transfer yasağını kaldıramayan yeşil-siyahlılara 4'üncü haftada gelen golcü Ömer Şişmanoğlu, ilk 4 müsabakasında 4 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Deneyimli golcü, 2-0 kazanılan Eyüpspor maçında 1, yine aynı skorla galip gelinen Adanaspor karşılaşmasında 2 gol attı. Ardından 2-1 kaybedilen Altınordu maçında ağları havalandıramayan Ömer, ertesi hafta 3-2 kaybedilen Yılport Samsunspor maçında rakip ağları sarstı. Daha sonra sakatlık problemi de yaşayıp suskunluğa bürünen 32 yaşındaki forvet, oynanan 5 maçta sevinç yaşayamadı.

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