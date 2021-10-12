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Spor

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu'nun yerine Kevin Mayi

Denizlispor'da sakatlığını bulunan Ömer Şişmanoğlu, Balıkesispor maçında görev alamayacak. Golcü futbolcunun yerine yeşil siyahlı takımın Gabonlu santrforu Kevin Mayi forma giyecek.

DHA12 Ekim 2021 Salı 13:41 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 13:41
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Ömer Şişmanoğlu, sakatlığı nedeniyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor'un deneyimli santraforu Ömer, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sezon takımının gol yükünü çeken 32 yaşındaki forvet, sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle takımının bu hafta evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasını kaçıracak.

Denizlispor'da sakatlığı süren sağ bek Özer Özdemir de Balıkesirspor maçında görev yapamayacak.

Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın Ömer Şişmanoğlu'nun yokluğunda ileri uçta Kevin Mayi'ye, Özer Özdemir'in yerine de Hakan Çinemre'ye forma vermesi bekleniyor.

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