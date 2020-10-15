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Spor

Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 4 hafta yok

Denizlispor'un Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:45
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Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Verilen arada Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Çekilen MR sonucunda Sakıb Aytaç’ın sağ üst, Özgür Çek’in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann’ın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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