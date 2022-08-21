İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da Rizespor maçı öncesi 4 eksik
Spor

Denizlispor'da Rizespor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto 1. Lig'de sezona deplasmanda Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor yarın maratonun ilk iç saha maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

DHA21 Ağustos 2022 Pazar 12:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer, Djedje ve Erdal'ın yanı sıra lisansı henüz çıkmayan İlhan forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 200, VIP 100, B - D üst 90, A - E üst 75, A - E alt 60, maraton 45 ve misafir tribün 50 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk iç saha maçını kazanarak galibiyetle tanışacaklarını ifade etti. Taraftara destek çağrısında bulunan deneyimli teknik adam, "Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Biz maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.