Denizlispor'da şirketleşme yolunda yeni adım

Denizlispor yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde olağanüstü genel kurul düzenledi.

Kongrede konuşan kulüp başkanı Mehmet Uz, göreve geldikleri günden bu yana takımı daha iyi yerlere taşıyabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kulübün bulunduğu durumdan çıkması için şirketleşmenin önemli olduğunu aktaran Uz, "Herkes geliyor iyi ya da kötü görevini yapıyor ama gittiğinde hiç kimse sorumlu olmuyor. Denizlispor'un borçları, durumu bizlerin de canını sıkıyor. Bu şekilde tüm Denizli'nin, Denizlispor'u sevenlerin de canlarını sıkıyor. Onun için bizim bu konuda kesinlikle şirketleşmemiz gerektiğini defalarca söyledim. Artık hesap verilebilir, şeffaf, ne yapılıyorsa herkesin önünde hesap verilebilir noktada olması lazım. Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı da var." diye konuştu.

Bir taraftan kulübü bulunduğu durumdan kurtarma bir taraftan da sportif başarının gelmesi için çaba gösterdiklerini belirten Uz, şöyle devam etti:

Biz büyük bir camiayız. Büyük bir taraftar grubu olan bir kulübüz. Birçok kulüpten marka değerimiz çok yüksek. Şehir anlamı çok yüksek. Düşüyoruz, çıkmıyoruz, kalıyoruz. Son maç, son gol olmuyor. Bence artık biz dibi gördük. Dibin dibini gördük arkadaşlar. Ya bundan sonrası ya buradan sonrası daha kötü olan bir şey de yok artık. Sonuç kötü. Bence artık buradan çıkma zamanı geldi. Şehir olarak, bütün iş insanları olarak, Denizlispor'a gönül verenler olarak elimizi taşın altına koyarak bu işi hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Ben de bu meşaleyi yaktım. Şirketleşme olduğu takdirde bu kulübün önünün açılacağını düşünüyorum.

Uz, şirketleşme işini bir an önce bitirip sistemi kurup Denizlispor'un bir daha borçlanmaması için ellerinden geleni yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında yer alan "Genel kurul öncesi kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Kulübü Derneğinin kurucusu ve hakim ortağı olduğu Denizlispor Sportif AŞ unvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi, Denizlispor Sportif AŞ unvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği yönetim kuruluna yetki verilmesi." maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.