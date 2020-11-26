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Spor

Denizlispor'da teknik direktör adayları belli oldu

Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Denizlispor'un gündemine Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak, Yusuf Şimşek ve Milos Kocic geldi.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:37
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Süper Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Turgutluspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaratmayı sürdüren Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldıktan sonra arayışlar da başladı. Yönetimin yerli çalıştırıcılardan Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'le ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca kurmayların Sırp teknik adam Milos Kocic'in adını da gündeme getirdiği öğrenildi.

Bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlıları antrenör Kenan Atik'in sahaya çıkaracağı bildirildi. Yönetimin Başakşehir karşılaşmasının hemen ardından teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Denizlispor, geçen sezondan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.

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