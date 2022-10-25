Denizlispor'da Yücel İldiz sesleri

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Altınordu'ya evinde yenilen ve 10 maç sonunda 2 puanla dibe demir atan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrılırken, ilk aday belli oldu. Yönetimin Bakkal'ın ayrılışının ardından tecrübeli teknik adam Yücel İldiz'i ön plana çıkardığı vurgulandı. Kurmayların İldiz'le temasa geçtiği ve deneyimli çalıştırıcıya teklif götürdüğü ifade edildi. Yücel İldiz'in ise henüz kesin bir cevap vermediği öğrenildi.

Yücel İldiz, 2018-2019 sezonunda 1'inci Lig'de Denizlispor'u seneler sonra Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu. Ertesi sezon Süper Lig'de Denizlispor'la devam eden İldiz, 7'nci haftada görevini bıraktı. Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor ve Denizlispor'u Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'in yanı sıra yönetimin başka isimleri de listesine aldığı bildirildi.

Öte yandan Denizlispor yönetimi ligdeki kötü gidişin ardından kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.