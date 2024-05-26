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Spor

Denizlispor'dan 11 gün içinde yeniden kongre kararı

Son 3 yıl içinde tarihinde ilk defa Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da henüz 14 Mayıs'taki olağan genel kurulda göreve seçilen yeni yönetim, 11 gün içinde yeniden kongre kararı aldı.

DHA26 Mayıs 2024 Pazar 12:50 - Güncelleme:
Denizlispor'dan 11 gün içinde yeniden kongre kararı
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Başkanlık koltuğuna Ahmet Yalın Yıldırım'ı oturtan Denizlispor, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gidecek. Yeşil-siyahlılarda yeni yönetim, 11 gün içinde olağanüstü genel kurul kararı alırken, 8 Haziran'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ilk oturumda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 24 Haziran'a ertelenecek. Toplam 430 milyon TL borç yükü olan, transfer yasağının yanı sıra FIFA'nın yaptırım kıskacında da bulunan Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, olağanüstü kongre kararı sonrası açıklama yaptı. Kongre kararını yönetimden ayrılmak isteyen isimler olduğu için aldıklarını belirten Yıldırım, yeniden aday olacağını da açıkladı.

Başkan Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 2 hafta önce değerli delegelerimizin oyu ve desteğiyle devraldığımız Denizlispor'a hizmet için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bazı yöneticilerimizin mazeret belirterek yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılmak istemelerini saygı ve anlayışla karşıladık. Bu arkadaşlarımızdan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine bize yol arkadaşlığı yapmak isteyenlerle devam etmenin hem hukuki hem de etik açıdan daha doğru olacağını, şeffaf yönetim anlayışımızın bunu gerektirdiğine inanarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık. Olağanüstü genel kurulumuzda sadece yönetimi belirlemeyecek, aynı zamanda kulübümüzün geleceğini belirleyecek kararlar alınacaktır. Yeni bir dönem açtığımız Denizlispor'a yepyeni bir yönetimle daha güçlü, daha vizyonlu, daha mücadeleci ruhla devam edeceğiz. Bu zorlu zamanda bizimle beraber olacak cesur Denizlispor sevdalılarının desteklerini bekliyoruz."

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