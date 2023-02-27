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Spor

Denizlispor'dan açıklama: ''Siyaset, siyaset alanında, spor da sahada olmalı''

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'dan yapılan açıklamada, 'Ayrılıktan eğil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz.' denildi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Denizlispor'dan açıklama: ''Siyaset, siyaset alanında, spor da sahada olmalı''
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Son yüzyılın en büyük afetinin ülkede yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, "Devlet ve millet olarak yaraları sarmak için çalışıyoruz. Kaybettiklerimizin yasını tutmaya devam ettiğimiz bugünlerde en büyük gücümüz devletimiz ve milletimizin el ele gönül gönüle olmasıdır. Denizlispor Kulübü olarak ayrılıktan değil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz. Devletimizle, milletimizle bugünleri de hep beraber aşacağız." ifadeleri kullanıldı.

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