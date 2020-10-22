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Spor

Denizlispor'dan Beşiktaş maçı öncesi loca düzenlemesi

Denizlispor Yönetimi, Denizli Atatürk Stadı'nda 10 olan loca sayısını 70'e çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:48
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçı öncesi statta loca yapım çalışması başlattı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, loca inşasına gece gündüz devam ettiklerini belirterek, “Hedefimiz 2 bin taraftarımızla beraber olmak” dedi.

Yukatel Denizlispor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) loca kapasitesinin yarısı kadar taraftarın stada alınabileceğini açıklamasının ardından harekete geçti. Yeşil-siyahlı ekip, Denizli Atatürk Stadı’nda 10 olan loca sayısını 70’e çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ligde 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Denizlispor’da bu karşılaşma öncesi çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Denizlispor BaşkanI Ali Çetin, loca sayısının arttırılması için çok yoğun çalıştıklarını belirtti. Beşiktaş maçına kadar çalışmaları tamamlamak istediklerini ifade eden Başkan Çetin, “Localarımızın sayısını artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz 2 bin taraftarımızla beraber olmak” diye konuştu.

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