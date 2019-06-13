28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8754
  • 6,6341
  • 252.34
  • 90.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Denizlispor'dan Jackson Martinez açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Kolombiyalı golcü Jackson Martinez'in transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, sezon başlamadan 13-14 transfer yapmaları gerektiğini açıkladı.

Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile yeni sözleşme imzaladıklarını açıklayan Yücel İldiz, A Spor'daki canlı yayın sırasında transfer iddialarını da yanıtladı.

Bonservisi Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de olan, Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'de kiralık olarak oynayan 32 yaşındaki golcü Jackson Martinez'in transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Yücel İldiz, Kolombiyalı isimden vazgeçtiklerini duyurdu.

"JACKSON MARTINEZ'DEN VAZGEÇTİK"

Yücel İldiz, Jackson Martinez'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu transferde geri adım attıklarını belirtirken, "Jackson Martinez çok önemli bir oyuncu ama ciddi bir sakatlık geçirdi. Onu almayı herkes ister ama son durumu hakkında bilgimiz yok. Daha önce gündemimize geldi ama şu an gündemde değil. Onunla ilgili ufak araştırmalar yaptık ve onunla ilgili fikirlerimiz değişti." dedi.

Geride kalan sezon Portimonense formasıyla ligde 27 maça çıkan ve 25 karşılaşmaya 11'de başlayan Jackson Martinez, 10 gol attı ve 3 de asist yaptı.

"RECEP NİYAZ, TAKIMDA KALACAK"

Adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile anılan Recep Niyaz'ın durumu hakkında da bilgi veren Yücel İldiz, "Recep Niyaz, bizim oyuncumuz ve sözleşmesi var. Yeni sezonda da takımda olacak, fikrinin bu yönde olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yer Antalya... Tel örgü ile ayırdılar, olan turistlere oldu

Yer Antalya... Tel örgü ile ayırdılar, olan turistlere oldu

Külliye'de önemli zirve

Külliye'de önemli zirve

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro

HSK'dan İstanbul'da kritik 31 Mart soruşturması

HSK'dan İstanbul'da kritik 31 Mart soruşturması

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var
 

POPÜLER HABERLER

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu arabalar tarih oluyor!

Bu arabalar tarih oluyor!

Günün transfer haberleri

Günün transfer haberleri

'R4 Dünya Rafting Şampiyonası' sona erdi

'R4 Dünya Rafting Şampiyonası' sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA