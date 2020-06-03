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Spor

Denizlispor'dan kolonya ve dezenfektan satışı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını fırsata çevirdi.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:47
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Yeşil-siyahlı yönetim kulübe gelir sağlamak amacıyla kolonya ve dezenfektan işine girdi. Daha önce bayrak, çakmak, kupa ve diğer malzemeleri satarak kulübe gelir sağlayan yeşil-siyahlı yönetim, Denizlispor logosunun basılı olduğu temizlik ürünlerini satışa çıkardı. Yapılan açıklamada dezenfektanın 50, kolonyanın ise 30 TL olduğu ifade edildi.

Yönetim ayrıca ürünlerin makbuz karşılığı satılacağını belirterek makbuz olmadan kimsenin bu ürünleri almamasını istedi. Satış noktalarını Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Denizlispor Store (Atatürk Stadı yanı) ve Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri olarak belirleyen yönetim, 10 adet ve üzeri alışveriş yapan kişilerin ürünlerinin ise adresine teslim edileceğini duyurdu.

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