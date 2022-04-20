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Spor

Denizlispor'dan kümede kalma yolunda dev adım

Spor Toto 1. Lig'de dün sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 4-3 mağlup eden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, elde edilen 3 puanın bu sezon kümede kalma mücadelesi veren takımı rahatlattığını söyledi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:06
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Altaş Denizlispor, üst üste kazandığı iki maçtan aldığı 6 puanla düşme hattından uzaklaştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Uz, 33. haftada oynadıkları İstanbulspor maçından alınan 3 puan ile ligde kalma yolunda büyük bir engeli aştıklarını söyledi.

Son 5 haftaya daha mutlu ve umutlu girdiklerini anlatan Uz, maç boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Uzun süre sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Uz, "Play-off hattında bulunan ve Süper Lig hesapları yapan İstanbulspor'a karşı alınan bu galibiyet bizi biraz daha rahatlattı. Son 2 haftayı 6 puanla kapattığımız için çok mutluyuz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızı kutluyorum. Hafta içi gündüz maçı ve yağışlı bir hava olmasına rağmen takımımızı yalnız bırakmayarak tribünlerdeki yerini alan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

23 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda yapacakları maçı kazanarak iyice rahatlamak istediklerini ifade eden Uz, "Bulunduğumuz konum itibariyle özellikle deplasmanda alınacak her puanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçtan da istediğimizi alarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız." dedi.

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