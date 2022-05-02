Denizlispor'dan kümede kalma yolunda kritik galibiyet

Rakibini en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu ve Djedje'nin golleriyle geçip hayati öneme sahip bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, bitime 3 maç kala 42 puana ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip düşme hattındaki 40 puanlı Kocaelispor'un 2 puan ve 4 basamak üzerinde yer aldı. Haftaya sezonun en önemli maçlarından birinde 38 puanla düşme hattındaki Menemenspor'u konuk edecek Denizli, sezonu Süper Lig'i garantileyen Ümraniyespor ve Play-Off bileti alan BŞB Erzurumspor'la oynayarak noktalayacak.

Mutlaka ligde kalmak istediklerini belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu. Herkesin bayramını da kutluyorum, inşallah sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirilir. Oyuncularımızı da kutluyorum, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, iyi bir taraftar vardı. Şimdi Menemen maçı var, ona hazırlanacağız. Biz avantajı Gençlerbirliği maçında kullandık ama diğer takımlar da kazanıyorlar. Bu yarış sene sonuna kadar devam edecek. İyi bir yol aldık gidiyoruz. Son 10 maçta 7'nci galibiyet, inşallah bu kritik puanı önümüzdeki Menemen maçı ve ondan sonra oynayacağımız 2 maça iyi bir şekilde yansıtıp bu takımın kümede kalmasını istiyoruz" dedi.