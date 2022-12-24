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Spor

Denizlispor'dan puan silme cezası hakkında açıklama: İtirazımızı yaptık

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, TFF'nin verdiği 3 puan silme cezası hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Denizlispor'dan puan silme cezası hakkında açıklama: İtirazımızı yaptık
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Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için Futbol Federasyonu'ndan 3 puan silme cezası alan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Uz, ara transfer döneminde transfer yasağını açtıkları takdirde cezadan kurtulacaklarını savundu. Mehmet Uz'un açıklamasında, "Kulübümüzün 3 puanının silinmesi ilgili hukuki yollardan itirazımızı yaptık. Transfer tahtasını açtığımız takdirde puan silme cezası uygulanmayacak. Biz transfer tahtasını açacak ve kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar söylediklerimizi nasıl başardıysak yine başaracağız. Camiamızın ve taraftarlarımızın içi rahat olsun, hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Yine başaracağız, yine başaracağız, yine başaracağız." ifadeleri yer aldı.

Denizlispor, ligde 12 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

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