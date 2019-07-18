Denizlispor’dan Roco hamlesi
YENİ sezonda Beşiktaş’ın kadrosunda düşünmediği isimlerden Enzo Roco takım arayışlarını sürdürürken, Denizlispor’un bu oyuncuya talip olduğu öğrenildi.
- Star Spor
Horozlar Siyah-Beyazlı takımdan Sedat Şahintürk’ü kadrosuna kattıktan sonra Şilili oyuncu için de harekete geçti. Savunma hattını Roco ile güçlendirmek isteyen Denizlispor’un transferde önemli mesafe katettiği ve her an açıklama yapılabileceği belirtildi.
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