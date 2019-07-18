Denizlispor’dan Roco hamlesi

Horozlar Siyah-Beyazlı takımdan Sedat Şahintürk’ü kadrosuna kattıktan sonra Şilili oyuncu için de harekete geçti. Savunma hattını Roco ile güçlendirmek isteyen Denizlispor’un transferde önemli mesafe katettiği ve her an açıklama yapılabileceği belirtildi.