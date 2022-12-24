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Spor

Denizlispor'dan TFF'ye ''puan silme'' tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun A. Denizlispor'a verdiği 3 puan silme cezasına Başkan Mehmet Uz, “Maç öncesi bunu açıklamak kimsenin kimseye faydası yoktur. Maalesef bunlar yapıldı ve gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık' dedi.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Denizlispor'dan TFF'ye ''puan silme'' tepkisi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremedikleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz ettiklerini bildirdi.

Uz, Denizli Atatürk Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belirtilen kriterleri yerine getirmek için federasyondan süre istediklerini söyledi.

Kulüp olarak mali kriterleri yerine getirmedikleri sezonların 2019-2020 ve 2020-2021 olduğunu hatırlatan Uz, "Yönetim dönemimize ait mali kriter borcumuz yoktur. 2019-2020 yılında pandemide düşmenin kaldırıldığı bir sezonda... O borçlar da o tarihlerden gelmektedir. Ben soruyorum; madem pandemi nedeniyle o sezonlarda düşme kaldırıldıysa neden şimdi 3 puan siliniyor, silinmek isteniyor? Puan silecekseniz bizim şu anda transferimiz kapalı, 12 Ocak'ta açılıyor. Bir aylık süremiz var. Puan silinecekse bize zaman verin. Biz bu zaman içinde transferimizi açarsak, zaten kriterleri yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Uz, dün TFF'de katıldığı toplantıda sözlü olarak itirazda bulunduğunu ancak yanıt alamadığını kaydetti.

Girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Uz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şirketler zor duruma girince konkordato kararı alıyor ve süre veriliyor. Biz de süre istiyoruz. Bu camialar yok olmasın. Bizim bir hedefimiz var, en yakın zamanda transferi açıp kriterleri yerine getireceğiz, borçlardan kurtulacağız. Biz sadece zaman istiyoruz. Bu konuyla ilgili bu zamanı bize versinler. Bu takımlar yok olmasın."

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