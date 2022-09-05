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Spor

Denizlispor'dan yeni sezona kabus gibi başlangıç!

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında evinde Beyçimento Bandırmaspor'a da 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, sezona çok kötü başladı.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
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Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar camiasını endişelendirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ancak mevcut kadrosunu da büyük ölçüde koruyan Denizlispor, yalnız 1 puan toplayarak düşme hattında 17. sıraya adını yazdırdı.

Teknik direktör Mesut Bakkal ise bazı şeylerin kötü gittiğini belirtti. Şanssızlıktan da yakınan deneyimli teknik adam, "Çok fazla pozisyon vermedik. Dengeli giden bir maçı kaybettik. Bunun için aslında üzülüyorum. Son dakikalarda baskı kurmaya çalıştık ama forvete doğru biraz risk aldık. Gol yollarında biraz daha önde etkili olmamız gerekiyordu. Bunları toparlayacağız, bunun başka yolu yok. Bu kadar mücadele ediyorsak ve 2-3 tane pozisyona giriyorsak biraz daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.

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