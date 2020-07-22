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Spor

Denizlispor'da Levent Kartop'tan çift forvet hamlesi

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop'un, Süper Lig'in son haftasında oynayacakları kritik Ankaragücü maçında sahaya çift forvetle çıkmayı planladığı öğrenildi.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:40
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Süper Lig'de son hafta cumartesi günü evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçından beraberlik alsa dahi kümede kalışını ilan edecek Yukatel Denizlispor, karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan hata yapmayacaklarını belirterek teknik ekip ve oyunculara yönetim olarak sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Çok iyi motive olduklarını vurgulayan Şanlıkan, "Bu karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlayıp ligde kalacağız" diye konuştu.

Zorlu bir sezon geçirdiklerine değinen Kaan Şanlıkan, "Taraftarlarımız bize destek vermeye devam etsin. Bu karşılaşmayı Allah'ın izniyle sıkıntısız bitireceğiz. Denizlispor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Camia olarak kenetlendik, takım olarak inandık. Ankaragücü'nün küme düşmesi bizi ilgilendirmiyor, biz kendi işimize bakacağız" yorumunu yaptı.

Hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kaleci Tolgahan dışında eksik bulunmuyor.

ÇİFT FORVET DÜŞÜNÜYOR

Teknik Sorumlu Levent Kartop'un ise Ankaragücü maçında sahaya çift forvetle çıkmayı planladığı öğrenildi. Rakibi karşısında erkenden gol atıp rahatlamak isteyen Kartop'un Kolombiyalı forvetler Hugo Rodallega ve Oscar Estupinan'ı 11'de görevlendireceği ifade edildi. Savunma güvenliğini de geri planda bırakmak istemeyen Levent Kartop'un sürekli futbolcularıyla motivasyon konuşmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

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