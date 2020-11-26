İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8999
  • EURO
    9,4197
  • ALTIN
    460.626
  • BIST100
    1333.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'u Başakşehir maçına Kenan Atik hazırlıyor
Spor

Denizlispor'u Başakşehir maçına Kenan Atik hazırlıyor

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçına enan Atik yönetiminde hazırlanıyor.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:52
ABONE OL

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı takımın bugün kara yoluyla İstanbul'a giderek kampa gireceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.