İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2419
  • EURO
    8,8716
  • ALTIN
    416.539
  • BIST100
    1479.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'un, Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu
Spor

Denizlispor'un, Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu

Deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor'un İstanbul kafilesinde, sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin yer almadı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:38
ABONE OL

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabaka öncesi son idmanını İstanbul'da yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma için sabah saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanı gerçekleştiren yeşil-siyahlı kafile, maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakemi Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinden geçen futbolcular ve teknik heyette pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş maçı kadrosu şu şekilde:

Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Muhammed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

Öte yandan, tedavileri süren Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin kafilede yer almadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.