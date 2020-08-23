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Spor

Denizlispor'un Estupinan transferine Guimaraes engeli

Denizlispor'un geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Oscar Estupinan'la yeniden anlaşma talebine, Kolombiyalı golcünün kulübü Vitoria Guimaraes'ten izin çıkmadı.

DHA23 Ağustos 2020 Pazar 15:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:59
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Oscar Estupinan üzüntüsü yaşanıyor. İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega ile sözleşme yenileyen yeşil-siyahlılar, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Estupinan'ı takımda tutamadı. Yöneticilerin yeniden kiralamak istediği Kolombiyalı futbolcuya Vitoria Guimaraes'in vize vermediği bildirildi. Guimaraes'in Estupinan'ı satmaya sıcak baktığı ancak 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olduğu ifade edildi.

Yapılan pazarlıklarda henüz sonuç alınamazken, Estupinan'a Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu vurgulandı. Yurt dışından da birçok kulübün Kolombiyalı forveti transfer etmek için Guimaraes'le temas halinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon genellikle yedek bekleyen Estupinan resmi maçlarda Denizlispor'un en çok gol atan oyuncusu oldu. Süper Lig'de 28 maçta 7 kez fileleri havalandıran golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 müsabakada yine 7 defa gol sevinci yaşamıştı.

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