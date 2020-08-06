Denizlispor'un ilk tercihi Tolunay Kafkas değil

DHA 06 Ağustos 2020 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 13:06

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, teknik direktör arayışları hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok adayla görüştüklerini ifade eden Fırat, "Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Elbette listemizde olup temasa geçtiğimiz isimler var. Ancak hiç kimseyle bir anlaşma yok. Kamp tarihine kadar hoca sorunumuzu çözeceğiz. Camiamıza layık, Denizlispor'u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacağız. Ancak şu anlık adı geçen adaylarımızla bir anlaşma söz konusu değil" diye konuştu.

Denizlispor'la adı sık sık anılan Tolunay Kafkas'ın ise birinci planda olmadığı öğrenildi. Yeşil-siyahlıların geçen sezonun ortalarında da Kafkas'a teklif götürdüğü ancak deneyimli teknik adamın Denizlispor'a gelmediği öğrenildi. Yönetimin bu yüzden Tolunay Kafkas'ı ilk etapta düşünmediği bildirildi.

İç ve dış transferde de çalışmaların yoğun olduğunu anlatan Ali Fırat, "Stoperimiz Mustafa Yumlu ile sözleşme yeniledik. Sağ bekimiz Zeki ve diğer savunmacımız Oğuz'la da anlaşmak istiyoruz. Dış transferde belirlediğimiz oyuncular var. Titizlikle çalışmalarımız sürüyor" dedi.