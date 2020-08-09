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Spor

Denizlispor'un kaleci listesinde 3 isim var

Kaleci arayışlarını sürdüren Denizlispor, Fenerbahçe ile yollarını ayıra Erten Ersu'yu transfer gündemine aldı. Listedeki diğer isimler ise Ali Şaşal Vural ve Ufuk Ceylan.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 13:20 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:20
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Teknik direktör Robert Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor bir yandan da kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stackhowiak'la yollarını ayırıp lig bitiminde ise Tolgahan Acar'la vedalaşan yeşil-siyahlıların Ali Şaşal Vural, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan'ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor'un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ali Şaşal Vural bu sezon Demir Grup Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta kaleyi korudu. 

Erten Ersu ise geçen hafta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirdiği Erten, bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir maçta şans alamadı. 

Tecrübeli kaleci Ufuk Ceylan ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu. Ufuk, Altay, Manisaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı.

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