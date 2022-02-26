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Spor

Denizlispor'un kümede kalma umutları yeşerdi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda umut tazeledi.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
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Çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Mesut Bakkal, tüm takımı kutladığını belirtti. Çok iyi mücadele ettiklerine değinen deneyimli teknik adam, "Futbolcularımız gerçek kimliklerini sahaya yansıttı. Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık. Çocukların öz güveninin yerine gelmesi bir de net bir skor elde etmesi bizi ileri haftaya daha da umutlandırdı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Daha fazlasını bekliyoruz ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da başarılı çıkacağız" diye konuştu.

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