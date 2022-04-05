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Spor

Denizlispor'un müthiş çıkışına Mesut Bakkal damgası

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle kurtuluş hattıyla arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 1 puana indiren Altaş Denizlispor, Mesut Bakkal teknik direktörlük görevine geldikten sonra yükselişe geçti.

DHA5 Nisan 2022 Salı 12:40 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 12:40
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Kulüpte daha önce uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Mesut Bakkal takım düşme hattındayken yuvaya döndükten sonra 7 maça çıkan Denizlispor, 14 puan topladı.

Yeşil-siyahlı ekip Bakkal'la maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Bakkal'dan önce gol sıkıntısı çeken Denizlispor, son 7 maçta 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Denizli'de bu sezon Mesut Bakkal'dan önce Veli Acar, Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke teknik adam olarak görev yapmıştı. Son olarak en yakın rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yenerek moral tazeleyen Denizlispor, bu hafta pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek.

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