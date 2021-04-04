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Spor

Denizlispor'un rakibi Fenerbahçe

Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

AA04 Nisan 2021 Pazar 11:39 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 11:39
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Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Hafta öncesinde düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 25 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmada 1 puan alabildi.

Dış sahada 7 müsabakadır kazanamayan ve son 4 deplasman maçında gol kaydedemeyen yeşil-siyahlı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü ile deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda bulunuyor.

Denizli temsilcisinde Özer Özdemir yarın forma giyemeyecek.

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