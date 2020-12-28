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Spor

Denizlispor'un serisi kısa sürdü

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kazanarak hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor, dün konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak seri yakalama şansını yitirdi.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
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Ligde kötü gidiş sonrası 13. haftada göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde yeniden çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 2-1'lik skorlarla yendi.

Çıkışını dün konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında da sürdürmek için sahaya çıkan yeşil siyahlılar, 2-1 yenilerek seri galibiyet şansını yitirdi.

Ligde 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Denizlispor, 12 puanda kaldı.

Ege temsilcisi Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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