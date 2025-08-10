İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Dennis Man adım adım PSV Eindhoven'a

Parma2dan ayrılması bir süredir gündemde olan Rumen yıldız Dennis Man Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer oluyor.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Dennis Man adım adım PSV Eindhoven'a
Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer oluyor.

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya'dan ayrılarak yeni kulübüne katılmak üzere yola çıkıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Tuttomercato'nun haberine göre; oyuncunun menajeri Beppe Riso, transferdeki son bürokratik detayların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Man, yarın Eindhoven'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

8.5 MİLYON EURO GELİR

Parma, bu transferden 8,5 milyon euro gelir elde edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma ile 34 maçta boy gösteren Rumen oyuncu, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

