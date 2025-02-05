Dennis Schröder: Son takas günü modern kölelik

Golden State Warriors guardı Dennis Schröder, NBA'in son takas tarihini "modern köleliğe" benzetti.

NBC'den Dalton Johnson'a yaptığı açıklamada deneyimli oyun kurucu, takasın son günü hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Sonuç olarak bu modern kölelik. Kontratınız olsa bile, insanlar nereye gideceğinize karar verebiliyor. Çok para kazanıyoruz ve ailelerimizi geçindirebiliyoruz, ancak günün sonunda, 'Yarın işe gelmiyorsun, başka yere gidiyorsun' demek de onların kararı oluyor. Bunu biraz değiştirmeleri gerekiyor.

Almanya'da profesyonel Basketbol takımı Lowen Braunschweig'in sahibi olan Schröder, madalyonun diğer yüzünü anladığını da kabul etti:

"Almanya'da takım sahibiyim. İşlerin nasıl yürüdüğünü ben de biliyorum. Tabii ki maaşınız hala aynı. Başka bir şehre gidiyorsunuz ve bu büyük bir sorun değil. Bu lüks kaynaklı bir sorun."

Alman oyuncu, Golden State ile oynadığı 18 maçta 10,6 sayı ve 4,4 asist ortalamalarına sahip.