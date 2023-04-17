Denver, Minnesota karşısında zorlanmadı

Batı Konferansı'nı birinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Denver Nuggets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves karşısında 109-80'lik skorla galip geldi. Seride durumu 1-0 yapan Denver'da Jamal Murray 24 sayı ve 8 asist, Michael Porter Jr. 18 sayı ve 11 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope de 15 sayı ve 4 ribaundluk performans sergiledi. Minnesota'da ise Anthony Edwards 18 sayı ve 5 asist, Jaylen Nowell 12 sayı, Karl-Anthony Towns 11 sayı ve 10 ribaund ile maçı noktaladı. Serinin ikinci mücadelesi, 19 Nisan Salı gecesi yine Denver'ın evinde yapılacak.