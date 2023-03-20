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Spor

Denver Nuggets, Brooklyn Nets'i 108-102 mağlup etti

NBA'de Batı Konferansı lider Denver Nuggets, Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets'i 108-102 mağlup etti. Denver'da yıldız oyuncu Nikola Jokic, triple-double yaptı.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Denver Nuggets, Brooklyn Nets'i 108-102 mağlup etti
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NBA'de play-off'larda mücadele etmeyi garantileyen Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nda 6. sırada bulunan Brooklyn Nets'i deplasmanda 108-102'lik skorla yendi. Denver'da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle oynayan Nikola Jokic, triple-double yaptı.

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda lider konumda bulunan ve play-off oynamayı garantileyen Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı altıncısı Brooklyn Nets'i 108-102 mağlup etti. Denver'da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Michael Porter Jr. 28 sayı ve 9 ribaund, Jamal Murray de 25 sayı ve 8 asistle katkı verdi. Brookyn'de ise Mikal Bridges'in 23, Nicolas Claxton'un 19, Cameron Johnson'un da 14 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver, 48. galibiyetini alırken, Brooklyn 32. yenilgisini yaşadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Brooklyn Nets: 102 - Denver Nuggets: 108

Oklahoma City Thunder: 124 - Phoenix Suns: 120

San Antonio Spurs: 126 - Atlanta Hawks: 118

Detroit Pistons: 100 - Miami Heat: 112

Houston Rockets: 107 - New Orleans Pelicans: 117

Milwaukee Bucks: 118 - Toronto Raptors: 111

Portland Trail Blazers: 102 - Los Angeles Clippers: 117

Los Angeles Lakers: 111 - Orlando Magic: 105

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