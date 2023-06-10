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Spor

Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti

NBA finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 108-95'lik skorla mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 108-95 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Final serisinin 4. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic ve Aaron Gordon'un performansıyla öne çıktığı maçta rakibini 13 sayı farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Heat'te Jimmy Butler'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bam Adebayo'nun 20 sayı, 11 ribaunt, 3 asistlik çabaları mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kyle Lowry 13, Kevin Love ve Duncan Robinson 12'şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte ise Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Nikola Jokic 23 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle takımlarını sırtladı. Bruce Brown 21 sayı, Jamal Murray 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Jamal Murray, NBA Finallerinde 10'dan fazla asistle oynayan ve hiç top kaybı yapmayan 5. isim olarak tarihe geçti.

Serinin 5. maçı 13 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da Nuggets'ın sahasında oynanacak. Nuggets, bu maçı da kazanması halinde tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanacak.

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