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Spor

Denver Nuggets liderliğini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Doğu Konferansı takımlarından Toronto Raptors'ı 118-113'lük skorla yenerek liderliğini devam ettirdi.

7 Mart 2023 Salı 10:14 - Güncelleme:
Denver Nuggets liderliğini sürdürdü
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Denver'da 17 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle double-double yapan Nikola Jokic, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 24, Michael Porter Jr. 20, Aaron Gordon da 19 sayıyla katkı verdi.

Toronto'da ise Fred VanVleet'in 21 sayı, 14 asisti ile Pascal Siakam'ın 19 sayı, 4 riabundu galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver galibiyet sayısını 46'ya yükseltirken, Toronto toplamda 34. mağlubiyetini aldı.

Gecenin maçlarında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Cleveland Cavaliers: 118 - Boston Celtics: 114

Indiana Pacers: 143 - Philadelphia 76ers: 147

Detroit Pistons: 104 - Portland Trail Blazers: 110

Miami Heat: 130 - Atlanta Hawks: 128

Denver Nuggets: 118 - Toronto Raptors: 113

Sacramento Kings: 123 - New Orleans Pelicans: 108

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