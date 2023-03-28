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  • Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 116-111 yenerek zirvedeki yerini korudu
Spor

Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 116-111 yenerek zirvedeki yerini korudu

NBA takımlarından Denver Nuggets, evinde Philadelphia 76ers'ı 116-111'lik skorla yenerek zirvedeki yerini korudu.

IHA28 Mart 2023 Salı 11:24 - Güncelleme:
Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 116-111 yenerek zirvedeki yerini korudu
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Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde Philadelphia 76ers'ı 116-111'lik skorla yenerek zirvedeki yerini korudu. Denver'da 25 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 10 maçtan fazla 20-15-10 istatistiği yapan 3. oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 19 sayı ve 7 asist, Bruce Brown da 18 sayı ve 5 asistle oynadı. Philadelphia'da ise 29 sayıyla oynayan Tyrese Maxey ve 16 sayı kaydeden Tobias Harris yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz da mücadeleyi 6 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Bu sonucun ardından Denver toplamda 51. galibiyetine ulaşırken, Philadelphia ise 26. mağlubiyetini yaşadı.

Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126

Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127

New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115

Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117

Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111

Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124

Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119

Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112

  • denver nuggets
  • Philadelphia 76ers

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