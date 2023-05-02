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Spor

Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında 2-0 öne geçti

NBA'de play-off turu yarı final serisinde Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı 97-87 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

2 Mayıs 2023 Salı 09:41 - Güncelleme:
Denver Nuggets, Phoenix Suns karşısında 2-0 öne geçti
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Denver, Phoenix'i yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Batı Konferansı play-off yarı final ikinci maçında Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns'ı 97-87'lik skorla yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Denver'da Nikola Jokic 39 sayı ve 16 ribaundluk double-double performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Aaron Gordon 16 sayı, Kentavious Caldwell-Pope da 14 sayıyla katkı verdi. Phoenix'de ise Devin Booker 35 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 24 sayı ve 8 ribaund, Deandre Ayton da 14 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Serinin 3. karşılaşması, 5 Mayıs'ta Phoenix'in ev sahipliğinde yapılacak.

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